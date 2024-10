Apa Tonică, Băutura care Poate Aduce Consecințe Drastice Șoferilor

Apa tonică poate genera rezultate false la teste antidrog, determinând suspendarea permisului auto.

O banală băutura răcoritoare are o substanță în ea care îi poate face pe șoferi pietoni, dar și cu dosar penal. Apa tonică iese pozitiv la drugtest. Doctorul Cristian Paparau a postat pe Facebook un clip în care atrage atenția șoferilor că apa tonică poate ieși pozitiv la DrugTest. „Orice apă tonică are în compoziția sa și chinină. La un eventual DrugTest, chinina, care este în apa tonică poate da un rezultat fals-pozitiv la amfetamină”, a explicat medicul. Acesta a mai spus că testul antidrog ar putea ieși pozitiv chiar și la câteva ore de la consumul băuturii. Și, chiar dacă analizele de laborator vor confirma că șoferul este nevinovat, acesta tot va rămâne o perioadă fără permis. Dacă rezultatul este pozitiv la o singură substanță, dreptul de a conduce se suspendă pe loc. Șoferul este obligat să meargă, apoi, însoțit de polițist, la o unitate medicale pentru a-i fi recoltate probe de sânge. În trecut, șoferii rămâneau fără permis până când Poliția intra în posesia rezultatelor analizei de laborator. Au fost cazuri în care oamenii au așteptat mai mult de un an până au aflat că erau nevinovați și și-au redobândit permisul. Legea a fost schimbată, însă, anul acesta, iar în urma unui rezultat fals-pozitiv, șoferul va rămâne timp de maximum 72 de ore fără permis. Dacă în acest interval de 3 zile, Poliția nu intră în posesia analizelor de laborator, șoferul își redobândește automat dreptul de a conduce. Ulterior, dacă rezultatele indică prezența în organism a unei substanțe interzise, pe numele șoferului va fi deschis un dosar penal. Iar dreptul de a conduce va fi din nou suspendat, de această dată până la finalizarea cercetării judiciare. Dacă, însă, analizele confirmă că a fost un rezultat fals-pozitiv, conducătorul auto doar va fi notificat de autorități cu privire la sistarea cercetării ca urmare a confirmării nevinovăției sale.

Sursa: Realitatea de Arges