AVOCATUL CARE ȘI-A FORȚAT IUBITA SĂ SE ARUNCE DE LA ETAJUL 15 ȘI-A PRIMIT SENTINȚA

Avocatul condamnat pentru șantaj în cazul încurajării iubitei sale să se sinucidă primește o pedeapsă de 4 ani și 6 luni.

Caius Irinel Iliescu, fostul avocat acuzat că și-ar fi determinat iubita să se arunce de la etajul 15 al unui bloc, a scăpat de cele mai grave acuzații în urma unui proces îndelungat și complicat. Condamnat inițial pentru tentativă de omor, șantaj și inducerea în eroare a organelor judiciare, Iliescu a fost în cele din urmă găsit vinovat doar pentru șantaj, primind o pedeapsă de 4 ani și 6 luni.

Irinel Iliescu a fost acuzat că, în 2016, și-ar fi terorizat iubita, o avocată, cu violențe fizice și psihice, amenințări și presiuni, determinând-o astfel să recurgă la sinucidere. Pe 17 noiembrie 2016, femeia a sărit de la etajul 15 al unui bloc din București, în încercarea de a scăpa de abuzurile sale. Ulterior, ea a scris pe un bilețel că violența nu este echivalentă cu viața și a explicat poliției că Iliescu a fost cel care a împins-o spre această decizie tragică.

După eveniment, victima a fost internată în comă, iar la trezire a indicat autoritățile asupra responsabilității lui Iliescu. Procesul său a început în 2017, dar condamnarea a fost amânată repetat. În timp ce inițial Iliescu a fost acuzat de tentativă de omor, acuzațiile au fost ulterior schimbate în determinarea sau înlesnirea sinuciderii, și, în final, majoritatea faptelor au fost prescrise. „Eu am fost conștientă şi când am căzut. Auzeam totul. Sunt în recuperare, imobilizată. Îmi doresc şi am convingerea că se va face dreptate în acest dosar”, spunea victima avocatului.

Sursa: Realitatea de Arges