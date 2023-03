Victorie uriașă a localnicilor din comuna argeșeană Boțești, în lupta cu gigantul OMV-Petrom privind un proiect de depozitare subterană a bioxidului de carbon în zonă. Cu sprijinul echipei „Culisele Statului Paralel”, în frunte cu Anca Alexandrescu, oamenii au reușit să-i convingă pe consilierii locali să revină asupra acordului inițial acordat companiei austriece, iar marți consiliul local a votat o rezoluție prin care a anulat proiectul. Jurnalista a prezentat schimbul de corespondență dintre OMV si autoritățile locale, prin care compania a anunțat imediat că renunță și la reabilitatea unor poduri.

În sfârșit, in urma ieșirii in strada a sătenilor din com. Boțești jud.Argeș, intrigați de proiectul OMV-Petrom prin care urma să se depoziteze bioxid de carbon în subteranul satului, Primăria a trimis un mail către OMV-Petrom prin care anunță că, în urma votului din consiliul local, proiectul nu se va mai realiza, a scris și Maria Dinu, localinică de la care a pornit seria de dezvăluiri ce au dus la anularea contractului cu OMV.

„Prin prezenta vă comunicăm faptul că în urma decizie consiliului local din 28 martie s-a procedat la revocarea HCL nr….. si HCL nr…(…) În urma consultării publice din 25 martie am ajuns la concluzia că locuitorii din Boțești nu doresc nicio intervenție asupra subsolului din raza comunei” a fost răspunsul transmis, marți, 28 martie, de către C.L. Boțești.

Într-o primă scrisoare, compania transmite că înțelege îngrijorarea comunității locale și subliniază interesul OMV Petrom de a avea relații bune cu oamenii. Compania transmite că este gata să răspundă neamurilor și propune „o perioadă de reflexie” pentru ambele tabere.

Într-o altă comunicare, OMV Petrom notifică primăria că, în urma „informațiilor false circulate în spațiul public cu privire la contract, vă transmitem că nu mai vrem să mergem înainte cu reabilitatea podurilor (în contul obținerii acordului pentru lucrările solicitate, compania promitea să repare și 2 poduri din zonă – N.R.)”.

De câteva săptămâni, Anca Alexandrescu a prezentat, în emisiunea Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS, dovezi potrivit cărora, la Boțești, în Argeș, austriecii de la OMV vor să facă un depozit de stocare a dioxidului de carbon, cel mai mare din Europa.

