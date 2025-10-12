AUSTERITATEA NU E PENTRU TOȚI. CÂT CÂȘTIGĂ JUDECĂTORII DE CARE DEPINDE SOARTA LUI BOLOJAN

Judecătorii Curții Constituționale încasează venituri uriașe! Este vorba despre salarii care depășesc 40 de mii de lei la care se adaugă mai multe sporuri. Doar cel de solicitare neuropsihică este de 25% din indemnizația brută. Judecătorii CCR sunt cei care trebuie să decidă soarta pensiilor speciale, iar în funcție de hotărâre Ilie Bolojan ar putea demisiona.

JUDECĂTORII CCR ÎNCASEAZĂ SALARII ȘI SPORURI URIAȘE

Simina Tănăsescu, președinte CCR

indemnizație brută – 47.074 de lei

spor pentru risc și suprasolicitare psihică (25% din indemnizația brută) – 11.769 de lei

spor pentru confidențialitate (5%) – 2.354 de lei

indemnizație pentru titlul științific de doctor – 950 de lei

SURSA: Realitatea PLUS

Veniturile celorlalți judecători:

indemnizație brută – 45.260 de lei

spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică (25%)- 11.315 lei

spor pentru confidențialitate (5%) – 2.263 de lei

indemnizație pentru titlul științific de doctor – 950 de lei

SURSA: Realitatea PLUS

Prim-magistrat asistent

indemnizație brută – 34.386 de lei

spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică (25%) – 8.597 de lei

spor pentru confidențialitate (5%) – 1.719 lei

indemnizație pentru titlul științific de doctor – 950 de lei

SURSA: Realitatea PLUS