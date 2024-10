SCANDAL ÎN ARGEȘ: Lupta pentru un Centru de Bătrâni

Construit cu fonduri publice, centrul destinat bătrânilor din Argeș se închide în mijlocul unui scandal.

În urmă cu 14 ani, cu avizul Înalt PreaSfințitului Calinic, s-a purces la ideea construirii unui centru de îngrijire bătrâni pe terenul Parohiei Colibași. Urma ca acest proiect european să fie realizat prin fonduri europene, însă locația aleasă, cu o priveliște încântătoare, ce aparținea orașului Mioveni, nu putea beneficia de sprijin prin fondurile respective. Din cercetările legale s-a găsit o soluție ca acest edificiu să fie făcut în colaborare cu Primăria Mioveni. Preotul Pufu Gheorghe și primarul Ion Georgescu au convenit împreună cu Consiliul Local și Consiliul Parohial să doneze cu sarcini un teren pentru ridicarea Centrului de Bătrâni. Astfel s-a încheiat un act de donație cu sarcini, singura modalitate în care banii publici se puteau aloca pe un teren al parohiei și s-a semnat de către Consiliul Parohial și preotul Pufu Gheorghe, alături de Consiliul Local și primarul Ion Georgescu. Începând cu 2010 s-au făcut primele documente de donații cu sarcini, apoi s-au adăugat încă două suprafețe pentru curtea interioară în anii 2013 și 2014. Primăria, din banii publici, a ridicat construcția pentru care s-a licitat, urmând, potrivit actelor, să o încredințeze parohiei prin Asociația non profit ”Izvorul Tămăduirii”. Numai că, la final, primarul Ion Georgescu s-a eschivat să pună în aplicare actul de donație cu sarcini, motivând, cu rea credință, că nu sunt alții de acord. Peste un an de la finalizarea construcției clădirea nu a fost folosită de la recepția ei din 2015, până pe 27 octombrie 2016, când s-a încheiat contractul de dare în folosință gratuită pentru bătrâni, pe o perioadă de 5 ani. Lucrurile au mers foarte bine, administrate de Parohie prin Asociația ”Izvorul Tămăduirii”, unde putem remarca că au fost cazați doi generali de armată, un inspector judiciar, profesori, inginerii, doctori, preoți și alți beneficiari din Argeș, din țară și din Europa. Tergiversând încheierea unui nou contract după ce Asociația ”Izvorul Tămăduirii și-a luat toate autorizațiile de funcționare, acreditare și licența provizorie se încheie un nou contract de dare în folosiță gratuită, tot pentru 5 ani, până în 2026. Deoarece nu a fost respectat documentul de parteneriat de donație cu sarcini, preotul Pufu Gheorghe a ajuns în instanță. În timpul acesta, Ion Georgescu minte în fața consilierilor zicând că a vorbit cu preotul Pufu Gheorghe, care nu mai poate administra mai departe căminul. Consilierii care erau noi nu văzuseră actul inițial ”căci nu ar fi încălcat un document, neștiind adevărul au votat”. După 30 de zile, în iunie 2023, au venit la centru zicând că îl vor prelua, și pe 7 iulie 2023 au venit abuziv, zicând ca Primăria are bani mai mulți pentru bătrâni și l-au încredințat, din 10 iulie 2023, unei fundații care se numește ”Consorțiu Local de Dezvoltare”, dar tot cu banii bătrânilor. Preotul Pufu a fost lăsat în acest centru să se ocupe de activitatea spirituală a bătrânilor, până când, pe 29 august 2023, i-a fost interzisă intrarea în centru pentru a împărtăși o bătrânică. Contactat telefonic, primarul a răspuns că nu poate discuta ”despre lucrul acesta decât săptămâna viitoare, deoarece – astăzi este ziua soției mele”. De atunci preotul nu a mai intrat în centru până pe 4 octombrie, când primarul Ion Georgescu a fost arestat. Totodată, în această perioadă de activitate, preotul era sunat și noaptea de bătrâni că le este frig. Activitatea în acest centru de bătrâni a mai durat 9 luni. După sfintele Paști 2024, aparținătorii au fost înștiințați să vină să își ia bătrânii și să îi mute în alte centre, căci acesta se închide. Deși preotul era în Tribunal și în perioada de contract, care expiră în 2026, abuziv și prin minciună au închis centrul. Așteptăm ca înțelepciunea judecătorească să găsească urgent o soluție de continuare a activității centrului de bătrâni prin Asociația ”Izvorul Tămăduirii” din Colibași – Argeș.

Sursa: Realitatea de Arges