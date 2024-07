Argeșean trimis în judecată după ce câinele său a muşcat un om

Politia din Arges a finalizat investigatiile intr-un caz penal in care un caine metis din rasa Amstaff, clasificat ca periculos, a muscat un om dupa ce a fost lasat nesupravegheat de stapan. In urma incidentului, victima a avut nevoie de 40 de zile de ingrijiri medicale. Dosarul a fost inchis cu o propunere de trimitere in judecata a stapanului animalului, acuzat de neglijenta in prevenirea unui atac canin.

Atacul a avut loc pe 9 mai 2023, in comuna Merisani, cand cainele, apartinand unui barbat in varsta de 69 de ani, a atacat un alt barbat. Victima a suferit multiple leziuni care au necesitat ingrijiri medicale timp de aproximativ 40 de zile. Politia a finalizat ancheta intr-un dosar penal sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, referitor la infractiunea de neglijenta in prevenirea unui atac canin asupra unei persoane, conform legislatiei in vigoare.

Sursa: Realitatea de Arges