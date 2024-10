UN BĂRBAT DIN ALBOTA GĂSIT ÎMPUȘCAT, POSIBIL CU PROPRIA ARMĂ DE VÂNĂTOARE

Un bărbat din Albota a fost găsit împușcat, posibil cu arma de vânătoare pe care o deține.

Miercuri seara, 2 octombrie a.c., polițiștii din Pitești au fost sesizați prin apel la 112. La fața locului s-a deplasat și un echipaj medical, care a constatat decesul bărbatului.

Din verificările preliminare a rezultat că bărbatul în vârstă de 56 de ani, din Albota, are calitatea de deținător legal al armei de vânătoare găsită în proximitatea sa. Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Pachetului de pe lângă Judecătoria Pitești.

Polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Pitești, cu sprijinul polițiștilor Serviciului Arme, Explozivi si Substanțe Periculoase desfășoară verificări pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc și luarea măsurilor legale care se impun.

Sursa: Realitatea de Arges