UN TÂNĂR DIN UDA, PRINS DE POLIȚIE CONDUCÂND FĂRĂ PERMIS ȘI SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI

Tânărul de 24 de ani din Uda a fost surprins de polițiști conducând fără permis și sub influența alcoolului.

Într-o noapte de duminică spre luni, polițiștii din Curtea de Argeș au identificat un tânăr în vârstă de 24 de ani, din Uda, care se afla la volanul unui autoturism. Verificările au arătat că acesta nu deținea permis pentru nicio categorie de vehicule conform bazelor de date ale Poliției Române.

Conform Biroului de presă al IPJ Argeș, testarea cu aparatul etilotest a relevat că tânărul avea o concentrație de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei.

Ulterior, în aceeași noapte, același tânăr a fost oprit din nou în trafic, conducând același autoturism. Polițiștii au decis să îi întocmească dosar penal pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului, fiind reținut pentru 24 de ore. La final, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, sub măsura preventivă dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș, pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a cercetărilor.

Sursa: Realitatea de Arges