ACȚIUNI RUTIERE ÎN ARGEȘ: SUTE DE SANCȚIUNI APLICATE ȘI PERMISE RETRASE

Polițiștii din Argeș au desfășurat activități de prevenire și sancționare a neregulilor rutiere, cu rezultate semnificative.

În ultimele 24 de ore, polițiștii Serviciului Rutier Argeș, împreună cu polițiștii structurilor rutiere din cadrul polițiilor municipale și orășenești, au continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, precum și depistarea conducătorilor auto care încalcă legislația rutieră, în special a conducerii agresive, precum și a conducătorilor auto care aleg să conducă în timp ce se află sub influența alcoolului sau a substanțelor cu efect psihoactiv. Împreună cu structurile de ordine publică, polițiștii rutieri au acționat în 76 de filtre rutiere, fiind efectuate 494 de testări cu aparatele din dotare, pentru detectarea consumului de alcool sau substanțe cu efect psihoactiv. Ca urmare a abaterilor constatate de către polițiștii rutieri, au fost aplicate, pentru abateri la normele rutiere, 164 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare de aproximativ 55.600 de lei, fiind reținute 18 permise de conducere și retrase 10 certificate de înmatriculare. Din totalul abaterilor la regimul rutier constatate de polițiști, 60 au fost depășiri ale regimului legal de viteză. Totodată, din totalul permiselor de conducere care au fost reținute ca urmare a săvârșirii unor abateri cu grad de pericol ridicat, 4 au fost ca urmare a depășirii vitezei legale cu mai mult de 50 de km/h peste limita legală, respectiv 5 ca urmare a depistării sub influența băuturilr alcoolice (cu valoarea alcoolemiei până la limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat). Tot în cadrul activităților din ultimele 24 de ore, polițiștii au constatat săvârșirea a 5 infracțiuni la regimul rutier, dintre care trei de conducere sub influența alcoolului (valori de 0,84, 0,81 și 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat), respectiv una de conducere fără drept și una de conducere a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare (motociclu cu număr de înmatriculare aferent unui alt autovehicul).

Sursa: Realitatea de Arges