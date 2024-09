ACȚIUNI ÎN JUDEȚUL ARGEȘ PENTRU COMBATEREA DELICTELOR SILVICE

Echipe formate din polițiști argeșeni și specialiști silvici au descoperit contravenții și dosare penale în urma verificărilor din acest weekend.

La acest sfârșit de săptămână, echipe formate din polițiști argeșeni și specialiști silvici au acționat pentru combaterea delictelor silvice pe raza județului Argeș. Verificările au scos la iveală opt contravenții (7.000 de lei – amenzi aplicate), au fost întocmite două dosare penale și au fost confiscaţi aproape 20 mc de material lemnos.

Neregulile depistate au fost la o exploatare forestieră, precum și la două societăți comerciale cu activitate în domeniul silvic. De asemenea, au fost depistați 8 bărbați, cu vârste între 27 și 60 de ani, care au tăiat sau au transportat material lemnos cu autoutilitare, fără a respecta regimul silvic, respectiv fără a deține documente care să ateste proveniența legală a materialului lemnos, sau care justificau doar parțial încărcătura din mijloacele de transport.

Exemple de la IPJ Argeş: Pe 19 septembrie au fost verificate două societăți comerciale din Mihăești. Prin compararea stocurilor scriptice din aplicația SUMAL 2.0 cu stocul faptic ce se găsea într-un depozit, a rezultat că o societate comercială nu deținea 8,53 mc material lemnos prelucrat, sub formă de cherestea de esență rășinoase. Prin urmare i-a fost aplicată o sancțiune contravențională de 1.000 lei, conform Legii 171/2010R, iar materialul lemnos, estimat la 7.642,88 lei, a fost confiscat valoric. De asemenea, la cealalaltă societate din Mihăești, din compararea dintre stocurile scriptice din aplicația SUMAL 2.0 și stocul faptic a rezultat că erau în plus 3,3 mc de material lemnos prelucrat, sub formă de cherestea de esență rășinoase. Şi în acest caz a fost aplicată o amendă de 2.000 lei şi a fost confiscat materialul lemnos în culpă.

Tot la Mihăești, polițiștii au verificat o exploatare forestieră, pe o suprafață ce face parte din Fondul Forestier Național – proprietate privată, unde este constituit un Act de punere în valoare. Potrivit IPJ Argeş, s-a constatat că 12 arbori, din specia fag, au fost doborâți fără a avea aplicată ștampila mărcii silvice. Ca urmare a celor constatate, în cauză a fost înregistrat dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăiere fără drept de arbori, conform art. 107 din Legea 46/2008 – Codul Silvic, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care fapta a fost săvârșită și pentru luarea măsurilor legale care se impun.

Sursa: Realitatea de Arges