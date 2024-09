Competiție Națională de Judo, la Sala Sporturilor Trivale: 14 – 15 Septembrie 2024!

Federația Română de Judo organizează competiții de judo pentru diverse categorii de vârstă la Sala Sporturilor Trivale în septembrie 2024.

Federația Română de Judo, în parteneriat cu CSM Pitești și cu ACS Judo Legend, cu sprijinul Primăriei Municipiului Pitești – prin Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești – și al Consiliului Județean Argeș, organizează competiția națională de judo la Sala Sporturilor Trivale. Evenimentul va include Concursul Național Under 12, Concursul Național Under 13 (ne-waza) și Campionatul Național Under 15 (ne-waza). Se estimează că vor participa aproximativ 400 de sportivi, iar competițiile vor avea loc în intervalul 14 – 15 septembrie 2024, începând cu ora 09:00. Intrarea este liberă pentru public.

Sursa: Realitatea de Arges