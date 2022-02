Festivităţile din China dedicate Anului Nou Chinezesc au început în seara zilei de 31 ianuarie spre 1 februarie 2022, când chinezii din întreaga lume sărbătoresc intrarea în Anul Tigrului de Apă, care conform calendarului chinezesc se va încheia pe 21 ianuarie 2023.

Potrivit calendarului chinezesc, Anul Nou începe în a doua Lună Nouă de după solstiţiul de iarnă. Începuturile acestei forme de măsurare a timpului datează din secolul 14 î.Hr, iar legenda îl desemnează ca inventator, în anul 2637 î.Hr., pe împăratul Huangdi. Calendarul se bazează pe observaţii astronomice exacte ale fazelor Lunii.

Explicaţia folosirii numelui unor animale pentru desemnarea anilor are la bază o legendă. Se spune că, înainte de a părăsi pământul, Buddha a chemat la el toate animalele pentru a-şi lua rămas bun de la ele. Doar 12 animale şi-au făcut apariţia: şobolanul, boul, tigrul, iepurele, dragonul, şarpele, calul, capra, maimuţa, cocoşul, câinele şi mistreţul, iar, în semn de recunoştinţă, Buddha a decis ca fiecare an ce urmează să primească numele unui animal. Fiecărui semn i se asociază, pe rând, şi unul dintre elemente fundamentale ale universului: lemnul, focul, pământul, metalul, apa. Un tur complet al calendarului înseamnă cinci cicluri a câte 12 ani, adică 60 de ani, potrivit site-ului www.chinesenewyear.net.

Cum se sărbătorește Anul Nou Chinezesc

Cina reuniunii, cea mai importantă masă a anului, are loc în seara zilei în care vechiul an se încheie. Cel mai important fel de mâncare este colţunaşul. Familia va rămâne până târziu şi va aştepta Anul Nou. Miezul nopţii este marcat de sute de focuri de artificii.

În prima zi a Noului An, oamenii se îmbracă cu haine noi, fac vizite rudelor şi prietenilor sau primesc invitaţi. Ei îşi adresează reciproc urarea „Xin Nian Hao!” („La Mulţi Ani!”). După aceea, oaspeţii sunt invitaţi să servească bomboane, fructe şi ceai.

Chinezii consideră că ceea ce fac la începutul unui nou an le va influenţa norocul în anul care începe. A sta treaz în ajunul Anului Nou chinezesc (31 ianuarie) şi a spune cuvinte bune familiei/prietenilor după ce ceasul bate miezul nopţii; dăruirea de pachete roşii copiilor şi bătrânilor pentru alungarea ghinionului (demon Nian); decorarea casei cu pomi de kumquat (care simbolizează bogăţia şi norocul); purtarea culorii norocoase şi consumul de alimente norocoase, cum ar fi găluştele de orez (unitate familială), alunele prăjite acoperite cu făină (vitalitate), fursecurile cu nuci (fericire) etc. sunt modalităţi populare de a asigura aducerea norocului în noul an. Mulţi copii chinezi poartă pălării sau pantofi cu imaginea animalului desemnat pentru anul care începe, pentru a avea noroc. Culorile norocoase pentru cei născuţi în anii tigrului sunt portocaliu, negru şi albastru, potrivit www.chinahighlights.com.

La chinezi, Anul Nou, sărbătorit cu mare fast, se celebrează printr-o suită de sărbători, foarte importantă fiind „Sărbătoarea Primăverii” – o zi de mulţumire şi recunoştinţă pentru lucrurile bune primite în anul care s-a încheiat. Perioada de manifestări cuprinde diverse activităţi şi tradiţii specifice pentru fiecare zi, care variază între regiuni, şi se încheie cu „Sărbătoarea Lampioanelor”.

Anul Tigrului de Apă – anul schimbărilor masive

În zodiacul chinezesc, tigrul este caracterizat prin curaj, impulsivitate, inteligenţă şi risipă. Cei născuţi sub semnul tigrului sunt persoane puternice, curajoase, capabile să se descurce pe cont propriu. Ascultă mai mult de glasul inimii, decât de cel al raţiuni şi nu se dau la o parte de la încălcarea regulilor. Au un comportament excesiv, iar când vine vorba de bani, tigrii sunt risipitori. Nimic nu le poate sta în cale, nici situaţiile neprevăzute, nici pericolul. Excesivi în toate, comportamentul acestor persoane trădează forţa emoţiilor pe care le trăiesc. Sunt, uneori, extrem de generoşi iar, cu timpul, pot deveni eroii care pun lumea în mişcare, potrivit zodiacul-chinezesc.ro.

Anul Tigrului de Apă arată că anul 2022 va fi un an prosper datorită semnelor de bun augur ale tigrului (putere, exorcizarea relelor şi curaj), dar şi că va fi anul schimbărilor masive, al introducerii ideilor noi şi îndrăzneţe. Elementul apă vine să aplaneze conflicte aducând o stare de calm şi tendinţa de a vedea lucrurile obiectiv. O caracteristică dată de elementul apă, poate face ca unele decizii să fie totuşi amânate. Este considerat un an bun pentru a da naştere unui copil, fiind al cincilea cel mai râvnit an zodiacal. Cei născuţi în anul 2022 vor fi inteligenţi, plini de umor, sociabili şi cu o capacitate puternică de a se adapta la situaţii noi, potrivit www.chinahighlights.com.

Personalităţi: Emily Bronte, Isadora Duncan, Diana Rigg, Rudolf Nureyev, regina Elisabeta a II-a, Giscard D’Estaing, Hugh Hefner, St. Francis Xavier, Marilyn Monroe, Alec Guinness, Pierre Balmain, Anghel Saligny, Simon Bolivar, Will Geer, Charles de Gaulle, Ludwing van Beethoven, Dwight D. Eisenhower, Groucho Marx, prinţesa Anne, Stevie Wonder.

Chinezii cred că animalul care guvernează anul de naştere are o puternică influenţă asupra persoanei respective: „Acesta este animalul care ţi se ascunde în inimă”, spun ei.

