ANCA ALEXANDRESCU: „BOLOJAN N-O SĂ REZOLVE NIMIC LA GUVERN CU PRIMARII DIN ȚARĂ”

Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel critică decizia lui Ilie Bolojan de a sista investițiile în țară și consideră că premierul negociază degeaba cu primarii, la sediul guvernului.

„Nu se va rezolva problema de la guvern. Conducerea țării sunt preocupați de ce-i doare pe cetățenii din Republica Moldova și Ucraina, nu de România. Situația acum e una foarte tensionată. Primarii sunt la premierul Ilie Bolojan în birou, pentru că ei sunt cei care se întâlnesc cu cetățenii. Omenii vor să trăiască mai departe în comunitățile lor, și au nevoie de investiții, pentru că sunt acolo și banii pentru care ei muncesc. Au muncit ani de zile pentru a avea parte de dezvoltare. Nu poate veni Ilie Bolojan ca să taie tot. Iar asta după ce a făcut tot cu bani europeni investițiile în Oradea. Și președintele Nicușor Dan e în campanie electorala, nu pare să fie în concediu. Merge cu lavaliera pe munte, cu cameră se filmează, dar vorbește doar despre Republica Moldova și Ucraina. Cei care conduc azi România sunt preocupați de ei, nu de cetățenii români. Nicușor Dan abia azi a reacționat, vizavi de ratingul de țară”, a declarat Anca Alexandrescu.

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit luni, de la ora 15.00, cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România (AMR) și cei ai Uniunii Consiliilor Județene din România (UNCJR), la Palatul Victoria. Întâlnirea are loc în contextul în care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a pus în transparență, săptămâna trecută, o ordonanță de urgență care vizează blocarea investițiilor din PNRR și „Anghel Saligny”.

