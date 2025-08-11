ANCA ALEXANDRESCU ARUNCĂ BOMBA: ”NICUȘOR DAN FACE JOCUL LUI SOROȘ ÎN MOLDOVA”

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a aruncat bomba, duminică, în direct la Realitatea PLUS, și a dezvăluit că Nicușor Dan prin prezența sa la Festivalul Lupilor organizat la Orheiul Vechi nu face altceva decât jocul lui Soroș în Republica Moldova.

”Nu sunt interesele domnului Nicușor Dan și nici ale Maiei Sandu, sunt interesele Bruxellesului și ale găștii soroș. Aceleași interese care au fost și la București, să își păstreze puterea, să își mențină influența în zonă.

Așa cum au influențat alegerile în România, împreună cu Maia Sandu, așa fac acum cu Nicușor Dan. Dar eu am o întrebare, este a doua sfidare pe care Nicușor Dan o face la adresa cetățenilor români. În fața cetățenilor români nu mai are curajul să apară, la inundații nu s-a dus, și în România sunt o grămadă de festivaluri care păstrează tradițiile, festivaluri serioase, de ce nu se duce să se întâlnească cu românii?

Nu are nimic să le spună? Nu mai are curaj să se afișeze în fața românilor? Dincolo de faptul că România a fost vineri în doliu național.

Iată, românii sunt într-o perioadă grea în care li se spune în fiecare zi că trebuie să renunțe la din ce în ce mai multe lucruri, să accepte creșterea taxelor, a impozitelor, o grămadă de investiții care se taie și care vor afecta viața românilor, iar Nicușor Dan se plimbă pe la festivaluri.

Știți ce mă intrigă cel mai tare? Faptul că a lipsit ieri de la o întâlnire extrem de importantă desfășurată la reședința ministrului de Externe britanic, unde mai mulți lideri europeni, inclusiv cel polonez, a fost alături de J.D. Vance la o discuție în pregătirea întâlnirii Trump-Putin, din Alaska, din 15 august.

Este un eveniment extrem de important, sperăm cu toții că acela va fi punctul limită al războiului, că lucrurile se vor termina, dar tristețea mare este că România lipsește de la masă. Nici premierul Bolojan, nici președintele Nicușor Dan, nu sunt băgați în seamă nicăieri. Asta este o dramă pentru România”, a declarat Anca Alexandrescu.

Nicușor nu se mai dă dus de lângă Maia. Au fost la încă un festival VIDEO