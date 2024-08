SCANDAL LA JOCURILE OLIMPICE: GIMNASTA ROMÂNCĂ PRIMEȘTE MEDALIE DE BRONZ ÎN LOCUL UNEI AMERICANE

Americanii sunt furioși după ce Ana Maria Bărbosu a primit medalia de bronz, contestată de Jordan Chiles.

Americanii se arată furioși după ce gimnasta româncă Ana Maria Bărbosu a primit medalia de bronz, în detrimentul lui Jordan Chiles, gimnasta din SUA.

Într-un editorial publicat în L.A.Times, jurnalistul Bill Plaschke a criticat extrem de dur decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) de acordare a medaliei de bronz gimnastei din România. „Atunci când zeii olimpici corupți vor apărea la ușa lui Jordan Chiles, cerându-i medalia de bronz la sol, gimnasta de la UCLA ar trebui să le spună trei cuvinte: Go to hell (Du-te dracului). Este medalia ei, a câștigat-o corect, a câștigat-o definitiv, nu are ce căuta în România, trebuie să se afle într-un singur loc: la gâtul ei”, a afirmat jurnalistul.

Potrivit acestuia, „dacă gimnasta româncă ar avea simțul fair-play-ului, nu ar trebui să accepte” această medalie. În continuare, acesta afirmă că ar fi corect ca ambele sportive să primească o medalie de bronz. ”Comitetul Olimpic Internațional vrea medalia ei? Să facă pași. În cazul în care Comitetul vrea să dea două medalii de bronz, una pentru fiecare dintre concurenții din această zăpăceală, bine. Făcând acest lucru, își vor asuma responsabilitatea pentru greșeala lor și nu vor penaliza niciunul dintre gimnaști, iar asta e în regulă.” – mai spune el.

Vineri, gimnasta Ana Maria Bărbosu a primit medalia de bronz câștigată la sol. Ceremonia de premiere a avut loc pe esplanada din fața Casei Olimpice din București și a respectat întocmai protocolul de la Jocurile Olimpice.

Sursa: Realitatea de Arges