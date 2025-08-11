AMENZI DE PESTE 3,36 MILIOANE DE LEI, DATE DE ANSVSA PE LITORAL

Amenzi de peste 3,36 milioane de lei au fost date de inspectorii sanitari veterinari în cadrul unor controale derulate, de la 1 iulie şi până în prezent, în unităţi de alimentaţie publică şi comerţ de pe litoral.

Potrivit Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), au fost verificate până în prezent 1.557 de unităţi de alimentaţie publică şi comerţ în toate cele şase zone turistice de pe litoral, de la Vadu până la Vama Veche.

Au fost emise 19 ordonanţe de interzicere a activităţii, iar peste 1,65 de tone de alimente au fost retrase de la comercializare.

„În urma controalelor, au fost aplicate 310 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 3.364.200 de lei, au fost emise 16 ordonanţe de suspendare temporară şi 19 de interzicere a activităţii, iar 1.651 de kg de produse alimentare neconforme (carne, produse din carne, peşte, lactate şi produse de patiserie) au fost reţinute şi direcţionate către unităţi de neutralizare.

Unităţile verificate au inclus: 816 restaurante şi terase, 35 de pizzerii, 80 de cofetării şi patiserii, 159 de unităţi fast-food, 100 de baruri/braserii/bufete, 150 de magazine alimentare, 2 hypermarketuri/supermarketuri şi 215 unităţi din alte categorii (cantine, unităţi tip catering, food truck, tonete, puncte gastronomice locale, beach bar-uri)”, arată comunicatul, potrivit Agerpres.

Inspectorii ANSVSA au identificat în urma controalelor condiţii improprii de igienă în spaţiile de producţie şi depozitare, lipsa documentelor de înregistrare sanitar-veterinară, neefectuarea operaţiunilor DDD, comercializarea de produse expirate, lipsa fişelor de aptitudini pentru personal şi etichetarea incorectă a produselor alimentare.

„Siguranţa alimentelor este rezultatul unui efort comun între autorităţi şi operatorii din industria alimentară. În sezonul estival, când numărul turiştilor creşte considerabil, inspectorii ANSVSA lucrează în strânsă colaborare cu agenţii economici pentru prevenirea oricăror riscuri şi respectarea strictă a normelor sanitar-veterinare.

Fiecare control are scopul de a proteja sănătatea publică, iar atunci când constatăm abateri, intervenim prompt şi ferm. Misiunea noastră este ca toţi turiştii să se bucure de o vacanţă în deplină siguranţă”, a declarat, în comunicatul citat, preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu.

Acţiunile au beneficiat de sprijinul logistic al autolaboratorului DSVSA Constanţa şi al Laboratorului Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa, care au analizat probe prelevate din materii prime, produse finite şi teste de sanitaţie, asigurând intervenţii rapide şi măsuri precise în cazul produselor neconforme.

Controalele vor continua pe toată durata sezonului estival, în toate cele şase zone turistice de pe litoral, de la Vadu până la Vama Veche, cu intensificări în weekend-uri şi în perioadele de vârf turistic.