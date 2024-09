CONTROVERSE PRIVIND NOUL CONTRACT EDUCAȚIONAL

Noul contract educațional, cu amenzi de până la 5.000 de lei, stârnește dezbateri intense.

Noul contract educațional care trebuie semnat de părinții elevilor care au intrat în clasa pregătitoare sau au trecut la gimnaziu ori la liceu a iscat numeroase controverse. Documentul prevede amenzi drastice de până la 5.000 de lei pentru părinții care refuză să semneze. Pedepse sunt prevăzute și pentru directorii unităților de învățământ care refuză să semneze contractul.

Contractul educațional reprezintă un rezumat al îndatoririlor și obligațiilor pe care le au copiii, elevii, părinții, dar și școala în momentul în care un copil se înscrie într-o unitate de învățământ. Elevul are obligația de a se pregăti la fiecare disciplină, de a frecventa cursurile, de a avea un comportament civilizat, o ținută decentă, de a nu distruge documentele și nici bunurile școlii și nu are voie să consume sau să comercializeze în școală băuturi alcoolice, substanțe etnobotanice, dar și sprayuri lacrimogene, petarde, arme, etc.

Părinții sunt obligați să asigure frecvența școlară a copilului, să participe fizic sau online la ședințele cu părinții și să răspundă în cazul în care elevul distruge bunurile școlii. Dacă nu semnezi contractul educațional, primești o amendă între 1.000 și 5.000 de lei. Există și o pedeapsă conform Codului Penal prin care părinții ar putea face muncă în folosul comunității dacă nu îl semnează.

