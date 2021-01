Au aparut alte doua cazuri noi de persoane infectate cu varianta din Marea Britanie a Covid-19, despre care stim ca este cu 70% mai contagioasa. In plus, un al treilea caz suspect este in analiza. Daca si acesta se va confirma, numarul persoanelor infectate cu varianta din UK a coronavirusului va ajunge la 4.

Au fost confirmate inca doua cazuri de infectare cu tuplina mai contagioasa a Covid-19, descoperita pentru prima data in Marea Britanie, anul trecut. Este vorba despre doua persoane din Bucuresti, care nu au calatorit in afara tarii. In acest moment ambele persoane se afla izolate la domiciliu, starea lor de sanatate fiind buna. Cei doi se afla sub supravegherea medicului de familie, autoritatile tinand in permanenta legatura cu ei.

Un alt caz se afla in analiza. Vorbim despre o pacienta care s-a intors recent din Marea Britanie si care este suspecta ca ar fi infectata cu noua tulpina de COVID-19. Femeia este in prezent internata la Institutul Matei Bals din Capitala, sustin surse medicale, pentru Realitatea PLUS.

Potrivit surselor citate, in prezent se asteapta rezultatele testele pentru a se putea spune cert daca este vorba despre infectarea cu tulpina din Marea Britanie, care a bagat Europa in alerta inca din toamna anului trecut.

Femeia suspecta sa fie infectata cu noua tulpina din Marea Britanie are simptome specifice bolii, insa nu sunt foarte grave. Acum medicii analizeaza secventirea genomului, care stim ca este in masursa sa ne spuna daca vorbim sau nu despre noua varianta.

In prezent, astfel de teste de secventiere a genomului se fac doar la Spitalul Matei Bals si la Institutul Cantacuzino din Capitala.

Medicii spun insa ca am putea vorbi despre o transmitere comunitara, lucru care este cat se poate de logic daca ne amintim cazul tinerei din Giurgiu, confirmata cu noua tulpina de coronavirus, care nu a calatorit niciodata in afara tarii si nici nu a intrat in contact cu cineva din srtrainatate. Mai mult, aceasta afirma ca nici macar localitatea in care locuieste nu a parasit-o inainte de a fi confirmata cu SARS-CoV-2.

Va reamintim ca primul caz confirmat in Romania de infectare cu noua tulpina din Marea Britanie a avut loc pe 8 ianuarie. O tanara de 27 de ani, din judetul Giurgiu, a fost internata la Institutul Matei Blas, din Capitala, dupa ce a inceput sa se simta rau, spun surse medicale, pentru Realitatea PLUS.

In urma analizelor, mai exact a secventierii genomului, s-a ajuns la concluzia ca este infectata cu noua tulpina, mult mai contagioasa, a COVID-19. Este ciudat faptul ca tanara nu a calatorit in Marea Britanie si nici in alte tari, ceea ce ne poate duce cu gandul la o posibila raspandire comunitara a noii tulpini, mai exact ca aceasta ar fi luat virusul de tara.

În prezent, femeia nu mai este internata in spital, starea sa de sanatate fiind buna. Urmeaza ancheta epidemiologica realizata de Directia de Sanatate Publica Giurgiu pentru a fi confirmate persoanele cu care aceasta a intrat in contact.