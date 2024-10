LANSARE GHID PENTRU SESIZAREA FAPTELOR DE VIOLENȚĂ ȘI HĂRȚUIRE SEXUALĂ

Peste 500 de femei s-au adunat la lansarea Ghidului Ministerului Justiției pentru combaterea violenței și hărțuirii sexuale.

Peste 500 de femei au fost vineri seara, 4 octombrie, la hotelul Ramada Pitești, unde s-a lansat Ghidul privind sesizarea faptelor de violență și de hărțuire sexuală, elaborat de Ministerul Justiției. Ghidul este un mijloc de informare care îndrumă victima către autoritățile competente și poate fi accesat și online, pe site-ul Ministerului Justiției.

„Am discutat deschis despre cum astfel de fapte pot distruge destine. Despre motivele pentru care multe victime, în principal cele tinere și foarte tinere, păstrează tăcerea despre calvarul trăit. Despre scopul elaborării acestui ghid și despre faptul că răspunde la toate întrebările pe care le poate avea orice victimă: cui se adresează, cum scrie o plângere, ce drepturi are. M-am convins încă o dată că doamnele din Argeș rămân conectate la problemele care afectează societatea și sunt mereu preocupate de identificarea celor mai bune soluții. Știu că vor promova și vor populariza acest ghid, pentru că siguranța fiecărui român, în special a femeilor și copiilor, a comunităților locale este un subiect sensibil pentru ele, cum e și pentru mine. Am încredere că vor fi și cei mai buni emisari ai mesajului nostru ca fiecare victimă sau martor a vreunei fapte de violență, de hărțuire sexuală să nu aleagă tăcerea. Să sesizeze, să vorbească despre ce li s-a întâmplat! Nu sunt singure. Statul are pârghii să le protejeze”, a transmis Alina Gorghiu, ministra Justiției și președinta PNL Argeș.

Ministerul Justiției a implementat și alte măsuri pentru sprijinirea victimelor. Începând cu 1 octombrie 2024, în județul Argeș a devenit operațională monitorizarea agresorilor cu brățara electronică. Pe 31 august a intrat în vigoare legea de extindere a ordinului de protecție, iar victimele tuturor formelor de violență pot solicita ordin de protecție indiferent de relația pe care o au cu agresorul. Mai există mecanismul de acordare a voucherelor pentru acoperirea unor nevoi urgente. Pentru 2024 sunt 300 de asemenea vouchere, fiecare fiind în cuantum de maxim 18500 de lei. Deja s-a acordat primul, de 18.000 lei, la Iași.

La lansarea ghidului au luat cuvântul și Cătălina Dumitraşcu, inspector general adjunct al ISJ Argeş, Dragos Predescu, prefectul județului, Liana Corina Dună, primărița comunei Mozăceni, Aurora Negru, șefa Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, Sandu Maria, inspector principal IPJ Argeș, Olimpia Doru, președintele Patronatului IMM Argeș și lidera Asociației Maxwell, Paul Stănescu, avocat – consilier în cadrul Consiliului Baroului Argeș, Loredana Nicoleta Nastase, antreprenoare din Câmpulung Muscel, Mihai Alexandrescu, managerul Muzeului Național „Brătianu” – Vila Florica, din Ştefăneşti, și moderator al evenimentului.M.S.

Sursa: Realitatea de Arges