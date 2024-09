DERBIUL JUDEȚEAN: CS MIOVENI VS FC ARGEȘ

Fotbaliștii echipei CS Mioveni se pregătesc pentru un nou duel, de data aceasta împotriva echipei FC Argeș.

Fotbaliștii echipei CS Mioveni dispută sâmbătă, 21 septembrie, cel de-al doilea derbi județean, de această dată urmând a da piept cu FC Argeș. În etapa precedentă, galben-verzii au jucat împotriva echipei FC Muscelul Câmpulung, fiind învinși cu 1-0, în timp ce elevii lui Nicolae Dică au câștigat, pe propriul teren, disputa cu Concordia Chiajna, scor 3-2.

În cadrul unei conferințe de presă, Alin Chița, antrenorul echipei CS Mioveni, a vorbit despre duelul cu FC Argeș. „Indiferent de contextul actual, ambele echipe vor da totul pe teren și vor dori să obțină cea de-a treia victorie din campionat. Știu foarte bine ce reprezintă FC Argeș, știm cum joacă. Dar și noi am pus la punct multe aspecte care nu au funcționat în jocul precedent, de la Câmpulung. Am încercat să remediem ceea ce n-a mers în partida aceea. Le-am explicat elevilor mei că trebuie să joace mereu cu gândul la cele trei puncte puse în joc, să aibă curaj și să lupte pentru fiecare balon. Ne așteaptă o partidă foarte dificilă, jucătorii mei știu ce adversar vor avea în față și sunt sigur că vor trata foarte serios disputa. Eu sunt optimist și am mare încredere în jucătorii pe care-i pregătesc”, a declarat tehnicianul echipei CS Mioveni, Alin Chița.

Sursa: Realitatea de Arges