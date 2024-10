CS MIOVENI, ÎNCĂ O ÎNFRÂNGERE AMARĂ: SCUFUNDARE ÎN CLASAMENT

CS Mioveni suferă a patra înfrângere consecutivă, scufundându-se în clasament după o nouă dezamăgire.

CS Mioveni are patru meciuri la rând fără victorie și se scufundă tot mai mult în clasament, mai ales că a pierdut și două puncte din cele obținute pe teren din cauza conducerii, care nu a rezolvat problema litigiilor din trecut.

Astăzi, în etapa a noua din Liga 2, echipa antrenată de Alin Chița a fost învinsă, pe propriul teren, de CSM Reșița, la limită, cu 1-0, și cu largul concurs al arbitrilor. Echilibrul jocului s-a rupt după o eliminare acordată pentru injurii (Ionuț Șerban, fotbalistul echipei CS Mioveni, a plecat mai devreme la cabine, primind cartonașul roșu), după o decizie haotică ce a oprit o fază pe atacul Mioveniului, iar unicul gol a fost, de fapt, un autogol, care a venit în minutul 85, dintr-o fază fixă, un corner executat în fața porții. Autogolul i-a aparținut lui Ionuț Nadolu, care a pierdut marcajul la Rimovecz, cel care a și urmărit balonul, dar a trecut pe sub el, mingea l-a lovit în cap pe fundașul Mioveniului și din el s-a dus în poartă.

Penalizată cu două puncte din cauza litigiului cu Alexandru Dandea, CS Mioveni rămâne cu 6 puncte în clasamentul Ligii 2 și ocupă, momentan, locul 19. Abătut, după joc, Alin Chița, tehnicianul Mioveniului, a spus: ”Prima dată au discutat acolo, pentru că ne-au oprit dintr-o situație când Pozatzidis era unul contra unul cu fundașul advers. Nu știu dacă a fost henț, nu sunt în măsură să critic arbitrajul. E greu de digerat o înfrângere. În prima repriză, s-a văzut că a fost un joc mai mult la mijlocul terenului. Am avut oportunitatea să marcăm gol în minutul 5, prin Neofytidis. După pauză, schimbând sistemul de joc, venind cu 3-4-3, am reușit să ducem mai mulți jucători în jumătatea adversă. Dar echilibrul s-a rupt clar în momentul în care Șerban a primit cartonaș roșu. Apoi, a fost o atitudine destul de bună a jucătorilor mei, care au încercat, în inferioritate numerică, să acopere mult jocul, contra unei echipe care are destul de multe goluri marcate și aduce și mulți fotbaliști în situație de finalizare. Moralul jucătorilor e la pământ, veneam după o înfrângere în deplasare și ne ajuta foarte mult acum să ne ridicăm cu un rezultat pozitiv”, a spus Chița, după joc, la conferința de presă.

Sursa: Realitatea de Arges