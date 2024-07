SCANDALUL POLIȚIȘTILOR RUTIERI DIN ARGEȘ

Polițiști condamnați pentru abuz în serviciu și fals intelectual într-un caz controversat din Pitești.

O primă sentință în cazul polițiștilor rutieri care l-au lăsat să scape pe fostul șofer al șefului IPJ Argeș după ce acesta a condus cu viteză peste limita legală în Pitești și, la rugămințile acestuia, au sancționat-o pe soția lui. Emanuel Mihai Croitoru (foto) și Marius Cătălin Grigore, cei care au completat procesul verbal de contravenție, au fost condamnați la închisoare cu suspendare. Pe 12 iulie a.c., Judecătoria Pitești i-a achitat pei cei doi polițiști pentru abuz în serviciu/complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, dar le-a interzis să mai exercite profesia de polițist pentru un an. Emanuel Croitoru, polițist erou în 2016 (după ce a ajutat victimele unui accident rutier), a fost condamnat la un an și o lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, în formă continuată. Iar Marius Grigore a fost condamnat la un an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fals intelectual. De asemenea, amândoi trebuie să presteze pe parcursul termenului de supraveghere de doi ani muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 90 de zile, respectiv 80 de zile, în cadrul Primăriei Piteşti sau la Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate „Sfinții Constantin și Elena”. Decizia Judecătoriei Pitești poate fi atacată cu apel. Reamintim că, pe 5 ianuarie 2022, Daniel Dogaru, pe atunci șoferul șefului IPJ Argeș, a fost depistat cu 145 de km/h pe strada „Nicolae Dobrin” din Pitești. Bărbatul i-a rugat pe polițiștii Emanuel Croitoru și Marius Grigore să o sancționeze pe soția sa, pasager în mașină, iar aceștia au întocmit procesul-verbal și dovada înlocuitoare a permisului cu datele de identitate ale femeii. Cum a încercat Daniel Dogaru să îi înduplece pe colegi: „Lasă, mă, că ea e nevasta-mea, e același nume, Dogaru, mașina e pă Dogaru. Păi, și vrei să mi-l iei mie?…. păi, care inspector șef… ce… să nu vadă ăla acolo… mă bălăcăre ăla… că amenda tot io o plătesc. Ce dracu, suntem colegi, dă-l în gura… la fel aș face și eu…”, se arată în rechizitoriul prezentat de Jurnalul de Argeş încă din 2022. Cazul a ajuns în atenția anchetatorilor, unul dintre polițiști fiind deja în vizorul Direcției Generale Anticorupție care îi intercepta și efectua cercetări într-un dosar de luare de mită. Și fostul șofer al șefului IPJ Argeș este judecat pentru instigare la fals intelectual și instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Sursa: Realitatea de Arges