Agenții economici își doresc o administrație liberală, declară candidatul PNL pentru președinția CJ Argeș, Emanuel Soare.

Am stat de vorbă cu argeșenii și comerciantii, toți dorindu-si condiții civilizate in care să-și desfășoare activitatea. In plus, producătorii agricoli vor sa fie ajutați pentru a-și vinde produsele. In Pitești sunt convins că domnul Apostoliceanu va da o fata noua târgului săptămânal, iar în Stâlpeni domnul Dumitra și-a propus să facă multe schimbări. Cu sprijinul Consiliului Județean, comuna va avea rețele pluviale noi, pentru a nu se mai produce inundații, drumuri comunale asfaltate, canalizare și alimentare cu gaze în toate satele. Se poate și în Arges!- Emanuel Soare

Recent, Emanuel Soare a mers în târgurile săptămânale din Pitești și Stâlpeni, impreună cu echipa PNL pentru Consiliul Județean, cu președintele PNL Arges, Adrian Miutescu, deputatul Dan Bica, directorul adjunct al ANAR, Marius Postelnicescu și candidații PNL pentru Primăriile Pitești și Stâlpeni, Sorin Apostoliceanu și Laurențiu Dumitra.

Sursa: Realitatea de Arges