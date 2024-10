ADRIAN NEAGA, DESPRE IMPACTUL LUI MIRCEA LUCESCU ASUPRA ECHIPEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Adrian Neaga, fostul fotbalist al echipei FC Argeș, dezvăluie cum a influențat Mircea Lucescu naționala.

Adrian Neaga, fostul fotbalist al echipei FC Argeș, a dezvăluit ce a adus în plus Mircea Lucescu echipei naționale. România dispută două meciuri în deplasare, cu Cipru și Lituania. Înainte de partidele tricolorilor, Adrian Neaga a vorbit, la ProSport LIVE, despre Mircea Lucescu și a precizat că experiența tehnicianului este un plus major în acest moment. Mircea Lucescu a preluat din nou naționala României, după mai bine de 40 de ani și a avut o revenire de succes, cu două victorii importante în Liga Națiunilor. După primele partide, tricolorii sunt lideri în grupa din Liga Națiunilor și se vor înfrunta cu Cipru (12 octombrie) și Lituania (15 octombrie). „Cred că a venit în plus cu experiența dânsului. A lucrat la un nivel foarte mare și a venit cu un plus de experiență care le dă și încredere jucătorilor. Cum îl știm toți pe nea Mircea, încrederea contează foarte mult la un jucător în momentul de față”, a declarat Adrian Neaga. Adrian Constantin Neaga s-a născut la Pitești, la 4 iulie 1979, și a evoluat la echipa din Trivale, fiind unul dintre cei mai iubiți fotbaliști. Primul meci al său în Liga I a fost pe 1 aprilie 1998, atunci când FC Argeș a învins-o, cu 3-0, pe Gloria Bistrița. Iar ultimul său meci în același eșalon fotbalistic românesc a fost la 18 mai 2012: Voinţa Sibiu – CS Mioveni, scor: 3-1. Printre echipele la care a mai evoluat ca fotbalist s-au numărat: Steaua București, Al-Nassr Riyadh (Arabia Saudită), Chunnam Dragons, Ilhwa Ch. Seongnam (Coreea de Sud), Neftçi Baku (Azerbaidjan), Unirea Urziceni, Volyn Lutsk (Ucraina), CS Mioveni. Neaga a strâns 55 de meciuri și 15 goluri în tricoul „alb-violet”. A avut și șase prezențe în echipa națională, primul său meci la „tricolori” fiind pe 5 decembrie 2000, Algeria – România, scor 3-2.

Sursa: Realitatea de Arges