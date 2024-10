ADRIAN MUTU DOREȘTE SĂ ANTRENEZE ECHIPA DINAMO

Adrian Mutu își exprimă dorința de a antrena Dinamo și vorbește despre importanța revenirii echipei.

Adrian Mutu a declarat că își dorește foarte mult să antreneze echipa Dinamo. „Briliantul” a fost dorit recent de cei de la Poli Iași, dar până la urmă în „Copou” a ajuns Emil Săndoi. Adrian Mutu le-a antrenat până acum pe FC Voluntari, România U21, FCU Craiova, Rapid, Neftci Baku și CFR Cluj. „Îmi place că începe să-și revină (n.r. Dinamo), și nu neapărat fotbalistic, pentru că practică un joc frumos cu acest antrenor Kopic, îmi place că-și revine și din punct de vedere financiar, începe să fie stabilitate. Mi-ar plăcea ca într-o zi să antrenez și Dinamo. Pentru că acolo am avut succes ca jucător, câștigând Cupa și campionatul cu ei. Am jucat un singur an în Ștefan cel Mare. Și mi-ar plăcea foarte mult să se termine telenovela aceasta cu stadionul și să-i dea drumul la construcție. Pentru că atunci când va avea propriul stadion, galeria lui Dinamo va fi una dintre cele mai frumoase din România. Când va avea stadion, Dinamo își va reveni cu adevărat și se va bate la titlu. Sută la sută! Probabil că acești băieți care sunt acolo fac o treabă foarte bună, s-au chinuit foarte mult și merită felicitați pentru ceea ce fac. Dinamo e un brand și fotbalul românesc are nevoie de această echipă, pentru a anima și mai mult și a da valoare fotbalului românesc”, a declarat Adrian Mutu, potrivit fanatik.

Sursa: Realitatea de Arges