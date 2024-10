REAL MADRID REFUZĂ GALA BALONULUI DE AUR: VINICIUS JR NEDESIGNAT CÂȘTIGĂTOR

Real Madrid nu participă la Gala Balonului de Aur după ce Vinicius Jr nu a fost premiat.

Oficialii de la Real Madrid nu au fost deloc încântați de faptul că jucătorul lor, Vinicius Jr, nu a fost desemnat spre a câștiga Balonul de Aur, motiv pentru care au ales să nu-și facă apariția la gala decernării trofeului. Adrian Mutu, fostul mare atacant al României, a comentat și el această întâmplare, pe care o consideră una nedreaptă față de ceilalți participanți. Adi Mutu a vorbit legat de Real Madrid și de gestul spaniolilor de a boicota Gala Balonului de Aur în cadrul emisiunii DON MUTU, moderată de jurnalistul sportiv Horia Ivanovici. “Nu e ceva ce le face cinste. Trebuie să știi să și pierzi, am înțeles că au făcut presiune. Garcia spunea că au făcut presiuni mari pe el să afle dinainte câștigătorul. Probabil, din informațiile lor, câștigător era Vinicius și dezamăgirea a fost prea mare ca să se prezinte, dar nu poți să faci o contestație, pentru că aici e vorba nu neapărat de Balonul de Aur, e vorba de Rodri și de toți ceilalți jucători care erau în cursă. Normal, cei de la Real Madrid puteau să se comporte ca gentlemenii, trebuiau să accepte faptul că un jucător de-al lor nu a fost premiat și să se prezinte. Eu, dacă eram Vinicius și nu puteam să mă duc la Balonul de Aur, puneam o poză cu Rodri și-l felicitam public pentru câștigarea Balonului de Aur. Pentru că, indiferent ce se întâmplă, Rodri n-are nicio vină. Vinicius e tânăr, are 23 de ani și are timp să câștige de 10 ori de acum încolo Balonul de Aur.”, a spus Adi Mutu, în dialog cu Horia Ivanovici. În cadrul festivității desfășurate la Paris, cel care a câștigat trofeul aurit a fost mijlocașul iberic al celor de la Manchester City, Rodrigo Hernandez.

Sursa: Realitatea de Arges