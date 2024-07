ADRIAN DUMBRĂVĂ, NOUL MANAGER AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI

Adrian Dumbrăvă preia conducerea Spitalului Județean de Urgență Pitești, exprimând recunoștință și determinare pentru viitor.

Adrian Dumbrăvă, fostul manager de proiect al Spitalului Mioveni și până de curând manager la Spitalul Municipal Caransebeș, va prelua conducia Spitalului Județean de Urgență Pitești din 27 august. Marți, 30 iulie, în cadrul unei conferințe la CJ Argeș, Adrian Dumbrăvă a făcut câteva declarații:

„Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Este o onoare pentru mine și nu sunt doar vorbe. O simt profund ca o recunoșștință și ca o datorie de a păstra și a duce spitalul mai departe în bune condiții și de a îmbunătăți tot ce depinde de spital. La modul general vă spun că vom continua aceste proiecte deosebite, sunt niște cifre impresionante la nivel financiar, la nivelul adresabilității către Spitalul Județean. Vin de la un spital mult mai mic, cu 400 de paturi. Un spital pe care l-am găsit în arierate, un spital cu multe datorii. Cu toată modestia v-o spun, pentru că era perioada de pandemie și toate spitalele erau decontate și atunci orice plan demanagement ai fi avut, n-ai fi putut să faci mare lucru. Ce cheltuiai, aia primeai. Când s-a terminat perioada pendemiei am putut să îmi implementez planul meu de management acolo și am lăsat spitalul cu datoriile toate achitate, din contră, cu un surplus de peste un milion de lei în contul spitalului. Venirea mea în Argeș, sunt aproape 30 de ani de când sunt aici, este a doua mea casă, se datorează în primul rând prieteniei și respectului față de dl președinte Mînzînă. Sunt recunoscător județului Argeș pentru tot ceea ce mi-a oferit și pot să spun că împlinirea mea ca om, ca bărbat, ca om de afaceri s-a întâmplat în Argeș și am simțit-o ca pe o datorie morală, apăsătoare să pot să răsplătesc toate aceste lucruri pe care Argeșul mi le-a oferit. Au mai fost oferte și din alte părți, un lucru decisiv în decizia de a veni, pe lângă ce v-am amintit, a fost și faptul că Spitalul Județean Argeș oferă asistență medicală cetățenilor județului Argeș și cetățenilor din județele limitrofe”.

Adrian Dumbrăvă a povestit și un moment de cotitură din viața sa, când a fost chiar pacient al spitalului. „Percepția mea despre sistemul public de sănătate s-a schimbat fundamental în 2019, când am avut nevoie eu, personal. Am suferit un infarct și atunci nu m-a mai întrebat nimeni cum te cheamă, pe cine cunoști. Am fost adus în prima fază la SJU Pitești, unde am găsit oameni de înaltă calitate profesională. Am fost transferat la Floreasca după ce am fost asigurat, trombolizat. Atunci a fost primul meu contact direct cu Compartimentul Cardio, în speță cu doctorul Ușurelu. N-aveam cum să spun nu. Acești trei ani cât am lipsit am stat într-o permanentă legătură cu ei, s-au legat prietenii și doresc ca pe specializările pe care avem oameni de excepție cum nu are țara asta să le dăm o valoare și mai mare, iar acolo unde sunt lipsuri să fac tot ce stă în puterea mea ca lucrurile să intre pe un făgaș normal”, a spus Adrian Dumbrăvă.

Și-a propus să facă întâlniri cu managerii spitalelor subordonate SJU Pitești. „Toate aceste spitale trebuie să fie niște sateliți ai Spitalului Județean de Urgență Pitești, totul în folosul pacientului și îmbunătățirii actului medical. Voi gestiona fiecare resursă, voi căuta noi surse de finanțare și aș vrea să implic foarte mult societatea civilă în ceea ce înseamnă SJU Pitești. Sunt deschis la critică, dar imaginea spitalului contează extraordinar de mult în ceea ce privește psihicul viitorilor pacienți, ca ei să vină cu încredere. Forța umană este cheia succesului, voi face tot ce pot ca lucrurile să meargă în sens pozitiv. Vă asigur că voi face tot ceea ce îmi stă în putere ca Spitalul Județean de Urgență Pitești să fie unul de elită pentru țara noastră”, a încheiat noul manager.

Sursa: Realitatea de Arges