ACȚIUNE DE SUCCES PENTRU ECHIPA NAȚIONALĂ U18 A ROMÂNIEI ÎN MOLDOVA

Echipa U18 a României s-a antrenat la Sheriff Tiraspol, obținând două victorii în meciurile amicale împotriva Moldovei.

În perioada 1-10 septembrie, echipa națională U18 a României, al cărei antrenor este Adrian Dulcea, a efectuat un stagiu de pregătire în Tiraspol, Republica Moldova. În cadrul acestuia, tricolorii au întâlnit, în două meciuri amicale, reprezentativa similară a Moldovei. România s-a impus în ambele jocuri: în primul, puștii lui Dulcea au învins cu 3-0, iar pe cel de-al doilea l-au câștigat cu 5-0.

Yannis Pîrvu, fotbalistul echipei FC Argeș, a fost integralist în primul joc, iar în cel de-al doilea, elevul lui Nicolae Dică a evoluat doar în prima repriză a partidei cu moldovenii, fiind schimbat la pauză de Adrian Dulcea, antrenorul tricolorilor dorind să ofere minute cât mai multor jucători care au participat la această acțiune. În ambele jocuri, Yannis Pîrvu a primit banderola de căpitan, ceea ce înseamnă că tehnicianul Adrian Dulcea are încredere în jucătorul echipei FC Argeș.

„Am avut o acțiune în Moldova, la baza celor de la Sheriff Tiraspol, una dintre cele mai mari și mai moderne baze de pregătire din Europa. Am obținut două victorii și pot să spun că sunt mulțumit de felul în care au evoluat jucătorii. Nu am fost în formulă completă. Ne-au lipsit 5 jucători, aceștia fiind selecționați la echipa națională Under 19, plus doi care au avut probleme medicale. Am introdus tot lotul, acțiunea fiind un bun prilej de a evalua toți fotbaliștii, mulți dintre ei aflându-se la primele contacte cu lotul național.

În ceea ce-l privește pe Yannis Pîrvu, sunt mulțumit de el. Este un jucător pe care-l cunosc foarte bine de când era mic, este un copil foarte serios, talentat, profesionist și cu potențial ridicat. Aceste aspecte m-au determinat să-i ofer banderola de căpitan, el fiind un bun exemplu pentru colegii lui de generație.

Pentru echipa națională Under 18 urmează o acțiune în Portugalia, în luna octombrie. Vom avea acolo trei jocuri de verificare, împotriva echipei Under 18 ale Spaniei, Portugaliei și Turciei”, ne-a declarat Adrian Dulcea, antrenorul echipei naționale Under 18.

Sursa: Realitatea de Arges