SEARĂ DE JAZZ CU ADINA SIMA ȘI MARIUS BĂLAN LA FILARMONICA PITEȘTI

Filarmonica Pitești găzduiește vineri, 20 septembrie, un eveniment de neuitat cu Adina Sima și Marius Bălan.

Filarmonica Pitești va fi gazda unei serate de excepție vineri, 20 septembrie, începând cu ora 19, la Centrul Multifuncțional. Iubitorii de jazz sunt invitați să se bucure de interpretările artistice ale lui Adina Sima, Marius Bălan și Trio Jazz&Pop Pitești, format din Victor Buștean la pian, Alexandru Iordache la chitară și Gabriel Barani la percuție.

Printre piesele ce vor fi prezentate se numără „Save the last dance for me”, „Suflet candriu de papugiu”, „My way”, „Fetite dulci”, „Pe boltă când apare luna”, „Romania”, „La vie en rose”, „All about that bass”, „Până când nu te iubeam”, „Of, inimioară”, „Mai rămâi și nu pleca” și „New York”.

Adina Sima, absolventă a Universității de Stat din Pitești și a Universității de Stat Transilvania din Brașov, este profesoară de canto la Palatul Copiilor Pitești și a fost premiată la numeroase concursuri și festivaluri muzicale. Marius Bălan, solist al Teatrului „Al. Davila” din Pitesti, este cunoscut publicului larg pentru rolurile sale din spectacolele de operetă și musical.

Biletele pentru eveniment pot fi achiziționate de la casieria instituției sau online, începând de la 30 lei pentru categoriile cu reducere.

