DECESUL LUI KRIS KRISTOFFERSON: LEGENDĂ A MUZICII COUNTRY ȘI HOLLYWOOD

Kris Kristofferson, un superstar al muzicii country și un actor de top la Hollywood, care a lucrat cu Johnny Cash și Martin Scorsese, a murit la vârsta de 88 de ani, informează postul de televiziune american CNN.

Începând cu sfârşitul anilor ’60, artistul originar din Brownsville, Texas, a scris piese de referinţă pentru muzica country şi rock ‘n’ roll precum: „Sunday Mornin «Comin» Down”, „Help Me Make it Through the Night”, „For the Good Times” şi „Me and Bobby McGee”.

Kristofferson a fost cântăreţ, dar multe dintre piesele sale au fost cunoscute cel mai bine ca fiind interpretate de alţii, fie că este vorba de Ray Price care cânta „For the Good Times” sau Janis Joplin care cânta „Me and Bobby McGee”.

De asemenea, Kris Kristofferson a jucat alături de Ellen Burstyn în filmul „Alice Doesn’t Live Here Anymore” al regizorului Martin Scorsese din 1974, a jucat alături de Barbra Streisand în filmul „A Star Is Born” din 1976 şi a jucat alături de Wesley Snipes în Marvel’s „Blade” în 1998.

Kristofferson, care îl putea recita pe William Blake din memorie, a făcut versuri complexe de muzică folk despre singurătate şi dragoste tandră în muzica country. Cu părul său lung şi pantalonii cu spate larg, el a reprezentat o nouă specie de compozitori country, alături de colegi precum Willie Nelson, John Prine şi Tom T. Hall.

Kristofferson a fost boxer Golden Gloves, vedetă de rugby şi jucător de fotbal american în facultate. El a obţinut o diplomă de master în limba engleză la Merton College din cadrul Universităţii Oxford din Anglia, a pilotat elicoptere în calitate de căpitan în armata SUA, dar a refuzat o numire pentru a preda la Academia Militară a SUA de la West Point, New York, pentru a continua să scrie cântece în Nashville.

