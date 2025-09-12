6 CUȚITE, DESCOPERITE ASUPRA UNEI FEMEI CARE ÎNCERCA SĂ PĂTRUNDĂ ÎN PALATUL PARLAMENTULUI

O femeie a încercat să treacă de filtrele de acces în Palatul Parlamentului, vineri, având asupra sa 6 cuţite.

Surse judiciare citate de Agerpres susțin că numele acesteia figura pe lista suplimentară de invitaţi ai Alianței pentru Unirea Românilor.

Originară din Republica Moldova, individa intenţiona să participe la un forum economic.

Conducerea AUR precizează că femeia nu este membru al formaţiunii.

„Tuturor celor înscrişi la eveniment li s-au transmis în prealabil instrucţiuni clare privind accesul în clădire, inclusiv menţiunea expresă că obiectele contondente sunt strict interzise. Acest incident arată, încă o dată, importanţa controalelor efectuate la intrarea în Parlament, tocmai pentru a împiedica accesul unor persoane care poartă obiecte periculoase asupra lor. Mai departe, este responsabilitatea instituţiilor abilitate să investigheze situaţia şi să ia măsurile care se impun”, se precizează într-un comunicat.

Poliția face cercetări în acest caz.