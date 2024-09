Au loc competiții de judo la Sala Sporturilor Trivale din Pitești, cu participarea a peste 400 de sportivi.

În acest weekend au loc mai multe competiții de judo în Pitești. Sâmbătă a avut loc deschiderea oficială a Concursurilor Naționale Under 12 și Under 13 (ne-waza) de judo și a Campionatului Național Under 15 (ne-waza) de judo. Competițiile reunesc aproximativ 400 de sportivi la Sala Sporturilor Trivale. Azi, de la ora 09:00, intrarea este liberă.

Vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Marius Nicolaescu, a participat la deschidere și a înmânat Federației Române de Judo o „Diplomă de Excelență” pentru promovarea și susținerea acestui sport în rândul tinerilor, dar și pentru rezultatele sportive obținute. Consiliul Județean Argeș a alocat aproximativ 700.000 lei, în acest an, pentru activități nonprofit de interes general în domeniul sportului.

Evenimentul este organizat de Federația Română de Judo, în parteneriat cu CSM Pitești și cu ACS Judo Legend, cu sprijinul Primăriei Municipiului Pitești și al Consiliului Județean Argeș.

Sursa: Realitatea de Arges