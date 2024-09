ZIUA DE CURĂȚENIE NAȚIONALĂ 2024: ACȚIUNE DE ECOLOGIZARE ÎN PITEȘTI

Sâmbătă, 21 septembrie 2024, Pitești va găzdui acțiunea de voluntariat din proiectul „Ziua de Curățenie Națională 2024”.

Sâmbătă, 21 septembrie 2024, se va desfășura în Pitești acțiunea de voluntariat din cadrul proiectului „Ziua de Curățenie Națională 2024”, organizat de Asociația „Let’s Do It, Romania!”. Primăria Municipiului Pitești, Salubritate 2000 S.A., Salpitflor Green S.A. și Poliția Locală Pitești vor participa la întreaga acțiune, asigurând ridicarea și colectarea gunoiului adunat de voluntari, precum și siguranța participanților la acest proiect.

Acțiunile de ecologizare vor cuprinde mai multe zone din oraș: Grigorești și pădurea Trivale, zona de la Cornul Vânătorului până la Palatul Copiilor. De asemenea, grupuri mari de voluntari, reprezentanți ai companiilor partenere proiectului (DRÄXLMAIER, OP Mobility Romania, Haulotte, DMG, Mobil Industrial AG, Daniele Trading Com, AMAT, Black Sheep și Dino), vor ecologiza alte zone din municipiul Pitești.

Sâmbătă, 21 septembrie 2024, la ora 09:00, la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, Centrul Universitar Pitești, strada Târgul din Vale nr. 1, va fi organizat un punct de înscriere a voluntarilor care vor curăța malul râului Argeș din dreptul Parcului Ștrand Pitești. Acțiunile de ecologizare se desfășoară în cadrul parteneriatului dintre Asociația „Let’s Do It, Romania!” cu Primăria Municipiului Pitești și Inspectoratul Școlar Județean Argeș, alături de Garda de Mediu – Comisariatul Județean Argeș, Inspectoratul Județean de Jandarmi Argeș, IPJ Argeș, ISU Argeș, Școala de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” Pitești, Prefectura Argeș și Asociația Studențească Ingmed.

„Let’s Do It, Romania!” este cel mai mare proiect de implicare socială din România, care își propune curățarea deșeurilor din arealele naturale într-o singură zi. „Let’s Do It, Romania!” face parte din inițiativa globală „Let’s Do It World!”, la care s-au alăturat alte 190 de țări din întreaga lume, fiind una dintre cele mai mari mișcări de voluntariat la nivel global.

Sursa: Realitatea de Arges