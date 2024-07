REZULTATE EXCEPȚIONALE PENTRU SPORTIVII DE LA CSM PITEȘTI

Sportivii de la CSM Pitești au obținut rezultate remarcabile la Campionatul Național de Viteză Kaiac-canoe pentru juniori 2 și cadeți.

În prima reuniune a finalelor Campionatului Național de Viteza Kaiac-canoe pentru juniori 2 si cadeți sportivii legitimați la Clubul Sportiv Municipal Pitești au obținut următoarele rezultate. Locul 1 a revenit sportivei Valentina Kamaras în proba de canoe 1, fete, Under 14, cadeți, 200 metri, locul 3 a fost obținut de Maria Verlan în aceeași probă și locul 3 în proba de canoe 4, juniori, 2.500 metri, a fost obținut prin Gurski Filip, Mihail Irinevici, Agatiev Adrian și Timuș Andrei. De asemenea, în a doua reuniune a finalelor Campionatului Național de Viteza pentru juniori 2 si cadeți locul 1 a fost adjudecat de Valentina Kamaras în proba de canoe 1, fete, Under 14, cadeți, 500 metri, locul 3 în proba de kaiac 1, băieți, cadeți, Under 14, 500 metri, a fost luat prin Eldar Osmanov, iar locul 1 în proba de kaiac 1, băieți, cadeți, Under 12, 500 metri a fost luat prin sportivul Tamerlan Osmanov. În a treia reuniune a finalelor Campionatului Național de Viteza pentru juniori 2 si cadeți, locul 1 în proba de kaiac 1, băieți, cadeți, Under 12, 1000 metri a fost obținut prin Tamerlan Osmanov, iar locul 2 în proba de kaiac 1, băieți, cadeți, Under 14, 1000 metri a fost adjudecat prin Eldar Osmanov. Nu în ultimul rând, la ultima reuniune a finalelor Campionatului Național de Viteză Kaiac-canoe pentru juniori 2 și cadeți s-au obținut două locuri I în probele de canoe 2 băieți cadeți U14 500 m și 1000 m prin Bulbas Davide și Pascaru Mihai Călin (CSM Pitești). Rezultate finale CSM Pitești la Campionatul Național de Viteză Kaiac-canoe pentru juniori 2 și cadeți: 10 medalii (6 aur, 1 argint, 3 bronz). Locul 4 în clasamentul general din 33 de cluburi participante.

Sursa: Realitatea de Arges